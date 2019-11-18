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В Подмосковье начали второй этап проекта на фармзаводе по выпуску биосубстанций за 1,5 млрд рублей

Фев 14
Москва Центральный федеральный округ
В Подмосковье начали второй этап проекта на фармзаводе по выпуску биосубстанций за 1,5 млрд рублей

В подмосковной ОЭЗ «Дубна» ООО «ПСК Фарма» приступило к реализации второго этапа проекта фармацевтичекого завода, предусматривающего полный цикл производства субстанций для биотехнических препаратов для таргетной терапии социально-значимых заболеваний – рассеянного склероза, онкологических заболеваний, болезни Альцгеймера и других. Инвестиции во вторую очередь завода составят порядка1,5 млрд рублей.
В проект уже инвестировано свыше 1,5 млрд рублей, построена и запущена первая очередь завода, создано более 130 высокопроизводительных рабочих мест.

Здесь выпускают различные формы препаратов, которые используется в пульмонологии, ревматологии, онкологии, неврологии, гастроэнтерологии, анестезиологии и реанимации, а также для лечения бесплодия, редких заболеваний и ВИЧ. Проектная мощность первой очереди – 4,2 млн упаковок в год.

В настоящее время в сотрудничестве с ведущими организациями Европы «ПСК Фарма» разрабатывает клеточный банк для производства биотехнологических высокоэффективных продуктов, что является основой в производстве клеток для биопрепаратов.

В ближайших планах — приобретение современного технологического оборудования, с помощью которого на заводе смогут производить не только конечный продукт, но и сырье для него — биотехнологическую субстанцию.

Планируется выпустить первую валидационную серию продукции на второй очереди завода в декабре 2020 года. Программа клинических исследований будет реализована в соответствии с российскими и европейскими рекомендациями.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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