В Пятигорске открылся региональный сосудистый центр в рамках нацпроекта



В г. Пятигорске Ставропольского края начал работу региональный сосудистый центр, созданный в рамках регионального нацпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ежегодно здесь планируется проводить около тысячи высокотехнологичных операций и оказывать экстренную, стационарную и консультативную помощь при сосудистых катастрофах. Ранее получить такую помощь пациенты могли только в краевом центре Ставрополья.

Сосудистый центр создан на базе городской клинической больницы. В новое высокотехнологичное оборудование вложено 120 млн рублей. Открыты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кардиохирургии, хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, анестезиологии и реанимации, а также кардиологическое отделение для больных с острым коронарным синдромом.

Здесь будут ежегодно проводить около 800 операций по стентированию сосудов различных локализаций, а также не менее 250 — по установке кардиостимуляторов.

Кроме того, специалисты центра будут выполнять тромбоэкстракцию при ишемическом инсульте, каротидную эндартерэктомию, аортокоронарное шунтирование. При этом осваиваются новые методы хирургических вмешательств при сердечно-сосудистых патологиях.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ