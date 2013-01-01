В Петрозаводске сдали в эксплуатацию новый корпус в президентском кадетском училище



На территории училища, созданного год назад в Республике Карелия, также открыли аллею славы с бюстами великих российских полководцев -Петра Первого, Александра Суворова, Михаила Кутузова и Михаила Скобелева

Строители в срок завершили работу над второй очередью объектов инфраструктуры и в День знаний передали первокурсникам символические ключи от нового учебного и спального корпусов.

Благодаря этому училище пополнилось на 120 новобранцев, половину которых составили карельские школьники. Всего в Петрозаводске в этом году обучается 480 кадетов.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ