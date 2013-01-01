В Петербурге построили беспилотный батискаф, первым в мире установивший рекорд в Марианской впадине



В Санкт-Петербурге в Крыловском государственном научном центре собран и прошел необходимые испытания новейший российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь». В честь 75-летия Великой Победы он впервые совершил сверхглубоководное погружение на дно Марианской впадины на рекордную глубину более 10 тысяч метров, преодолев около 4 км в районе Бездны Челленджера. В ходе трехчасового погружения произведены картографирование и видеосъемка морского дна, изучены параметры морской среды.

В ночь с 8 на 9 мая 2020 года датчики батискафа зафиксировали глубину 10 028 метров, что является рекордом для аппаратов подобного класса. Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов.

Особенность «Витязя» в том, что он позволяет выполнить картирование Марианского желоба, то есть создать его трехмерную карту. На основе «Витязя» создается и обитаемый спускаемый аппарат.

Глубоководный аппарат «Витязь» является составной частью комплекса сверхглубоководного погружения, который способен работать на предельных глубинах. Комплекс полностью состоит из комплектующих отечественного производства.

В состав комплекса «Витязь» входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу.

Инновационный проект по созданию мобильного морского роботизированного комплекса, предназначенного для проведения научных исследований в любых районах Мирового океана, осуществлялся в Крыловском научном центре с сентября 2017 года.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» – один из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования. Основан в Санкт-Петербурге в 1894 году. С 1944 года носит имя академика СПбАН Алексея Николаевича Крылова.

Бездна Челленджера — самая глубокая точка в мире и на дне Марианской впадины в Тихом Океане. Ее глубина составляет около 11 км.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ