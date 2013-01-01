В первом полугодии объем экспорта Омской области вырос на треть



Объем экспорта продукции предприятий области в первом полугодии 2018 года увеличился на 34,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Положительную динамику роста экспорта продукции мы наблюдали с начала этого года. В первом полугодии отмечается рост внешнеторгового оборота на 21,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сумма составила 574 млн. долларов, из них на экспорт приходится 400,6 млн. долларов. Предприятия Омской области осуществили поставки продукции химической промышленности, каучука, продовольственных товаров и сырья, машиностроительной продукции, а также металлов и изделий из них", – поясняют в Минэкономики региона.

По статистическим данным, импорт в Омскую область снизился на 0,2 % к аналогичному периоду прошлого года, и составил 173,4 млн. долл. Сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительное, и составило 227,2 млн. долл.

В Минэкономики уточняют, что со второго квартала прошлого года в Омской области реализуется проект, направленный на развитие международной кооперации и экспорта до 2025 года. Суть проекта заключается в стимулировании создания и развития экспортно ориентированных предприятий, развитии международной кооперации. Кроме мероприятий, реализуемых Правительством области, в регионе на базе Агентства развития и инвестиций Омской области работает региональная инфраструктурная организация − Центр поддержки экспорта Омской области, в задачи которого входит стимулирование и поддержка экспортно ориентированных предприятий путем организации их участия в зарубежных выставках, ярмарках, биржах контактов, а также обучения основам экспортной деятельности.

Новый образовательный проект по обучению омских компаний основам внешнеэкономической деятельности реализуется в регионе благодаря подписанному на Петербургском экономическом форуме руководителем Омской области Александром Бурковым соглашению о сотрудничестве, цель которого помочь омским предпринимателям стать активными экспортерами. Кроме того, в интересах увеличения экспорта омского продовольствия руководитель региона заключил соглашение о сотрудничестве с Объединённой зерновой компанией. Взаимодействие сторон будет направлено на обеспечение экспорта омской сельскохозяйственной продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Внешнеторговые операции в первом полугодии осуществлялись с партнерами из 84 стран дальнего и ближнего зарубежья. Основными торговыми партнерами Омской области стали Казахстан, Китай, Нидерланды, Беларусь, Германия, Турция, Польша, Алжир, Финляндия, Венгрия, Италия и Чехия. Второе место среди торговых партнеров занимает Китай. В Омской области работает 54 предприятия с участием китайского капитала", − поясняют в региональном Минэкономики.

Омская область активно развивает международное сотрудничество. В регионе действуют 18 договоров и соглашений с иностранными партнерами, направленных на развитие торговых отношений. "Ведется активная работа по укреплению двусторонних отношений путем участия в различных международных мероприятиях на территории иностранных государств, а также путем организации визитов зарубежных партнеров в Омскую область", − делятся в Минэкономики.

Предприятия, нацеленные на экспорт, могут ознакомиться с запланированными на второе полугодие деловыми визитами на сайте http://ved55.ru/ru/page/152