В Пермском крае завершились испытания первого в России турбореактивного двигателя для самолета МС-21



Электронно-гидромеханическую систему управления двигателем ПД-14, созданную «с нуля» десятками предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), собрали и протестировали на заводе «ОДК-Пермские моторы».

Росавиацией выданы свидетельства о годности на все части системы автоматизированного управления. Планируется, что до конца года будет произведено три серийных двигателя ПД-14,которые затем установят под крыло новейшего российского самолета МС-21-300.

«Создание и успешная сертификация сложнейшей системы управления двигателем ПД-14 — это качественный скачок вперед для всей отрасли агрегатостроения России и серьезный задел для перспективных разработок, — отметил управляющий директор АО „ОДК-СТАР“ Сергей Остапенко. — В настоящий момент мы готовимся к серийному производству САУ ПД-14».

Система управления двигателем ПД-14 создана исключительно на основе российских компонентов и элементной базы, соответствует лучшим мировым аналогам и отвечает всем современным требованиям по ресурсам и срокам службы, обладает большим запасом надежности. Электроника отвечает за все режимы работы двигателя — от запуска до остановки.

По данным пресс-службы Госкорпорации Ростех, входящий в состав системы электронный регулятор двигателя РЭД-14 обеспечивает комплексное всережимное управление, ограничение предельных параметров, оперативную диагностику и защиту двигателя, а также информационный обмен с системами самолета и его силовой установки. В агрегате применяются новейшие конструктивные и программные решения, которые гарантируют высокую надежность и стойкость к внешним факторам, в том числе защиту от электромагнитных помех и молнии.

Пермский край, Приволжский федеральный округ