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В Пермском крае впервые в России начали промышленный выпуск огнеупорной ткани для нефтяников

Авг 13
Москва Центральный федеральный округ
В Пермском крае впервые в России начали промышленный выпуск огнеупорной ткани для нефтяников

В г. Чайковский Пермского края группа компаний «Чайковский текстиль» запустила в промышленное производство специальную огнестойкую ткань для производства накладок на спецодежду работников нефтяной промышленности. Материал «Премьер Protect FR 250A» соответствует требованиям ГОСТов, прошел испытания в Центральном НИИ швейной промышленности и протестирован в лаборатории AITEX (Испания). Предприятием получен патент на изобретение материала, не имеющего аналогов в России.
Уникальная ткань, защищающая от сырой нефти и нефтепродуктов, огня и статического электричества, обладает свойством самозатухания. Материал сохраняет целостность, даже находясь в пламени. При этом он способен не пропускать нефть в течение двух часов ее непрерывного воздействия, воду — более 24 часов. Наряду с высокой прочностью и износостойкостью ткань «Премьер Protect FR 250А» устойчива к морозу, что позволяет использовать ее в качестве накладок на спецкостюмы даже в условиях Крайнего Севера.

Производство огнестойкой ткани в объеме 400 тыс. метров в год планируют вывести на полную мощность к 2022 году. С появлением в линейке ткани для защитной огнестойкой накладки компания «Чайковский текстиль» готова предложить полный комплект для изготовления костюма нефтяника. Все ткани пакета полностью соответствуют требованиям для огнестойкого костюма с антистатическими и нефте-масло-водоотталкивающими свойствами, обеспечивая уровень защиты, необходимый для гарантии безопасности труда нефтяников.

Потребителями новой продукции на российском рынке (до 90%) станут предприятия теплоэнергетического комплекса. Уже сейчас ведутся переговоры о начале поставок с ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром» и другими предприятиями ТЭК. Продукция также будет также поставляться в Белоруссию и Казахстан.

Пермский край, Приволжский федеральный округ



 
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