В Пермском крае впервые в России начали промышленный выпуск огнеупорной ткани для нефтяников
В г. Чайковский Пермского края группа компаний «Чайковский текстиль» запустила в промышленное производство специальную огнестойкую ткань для производства накладок на спецодежду работников нефтяной промышленности. Материал «Премьер Protect FR 250A» соответствует требованиям ГОСТов, прошел испытания в Центральном НИИ швейной промышленности и протестирован в лаборатории AITEX (Испания). Предприятием получен патент на изобретение материала, не имеющего аналогов в России.
Производство огнестойкой ткани в объеме 400 тыс. метров в год планируют вывести на полную мощность к 2022 году. С появлением в линейке ткани для защитной огнестойкой накладки компания «Чайковский текстиль» готова предложить полный комплект для изготовления костюма нефтяника. Все ткани пакета полностью соответствуют требованиям для огнестойкого костюма с антистатическими и нефте-масло-водоотталкивающими свойствами, обеспечивая уровень защиты, необходимый для гарантии безопасности труда нефтяников.
Потребителями новой продукции на российском рынке (до 90%) станут предприятия теплоэнергетического комплекса. Уже сейчас ведутся переговоры о начале поставок с ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром» и другими предприятиями ТЭК. Продукция также будет также поставляться в Белоруссию и Казахстан.
Пермский край, Приволжский федеральный округ
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