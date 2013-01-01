В Пермском крае специализировали литейное производство для выпуска деталей ракетных двигателей



В Перми на базе модернизированных мощностей литейного производства ПАО «Протон-ПМ» (входит в НПО «Энергомаш») организовали специализированный центр литейных компетенций. Общий объем вложений составил более 2,5 млрд рублей.

С этой целью проведены реконструкция и техническое перевооружение литейного производства. Введено в эксплуатацию 50 единиц современного оборудования с программным управлением. В частности, роботизирован участок изготовления форм по выплавляемым моделям, его пропускная способность увеличена до 20 тысяч форм в год.

Проведена реконструкция модельного участка, приобретены пресс-автоматы c программируемой Smart-системой прессования для получения тонкостенных моделей отливок повышенной точности. Организован участок титанового литья, введена в эксплуатацию вакуумная дуговая печь ДВЛ-200П с объёмом тигля в 200 кг, позволяющая выпускать отливки размером до 450 мм. Работает специальная лаборатория по контролю материалов.

На первом этапе специалисты «Протон-ПМ» разработали более 80 наименований отливок из стали и титана для ракетных двигателей. В центре литейных компетенций будет организовано изготовление практически всей номенклатуры стальных и титановых отливок и деталей для нужд двигателестроительного холдинга.

Пермский край, Приволжский федеральный округ