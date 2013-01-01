В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ



В Пермском крае разработчики программ для удаленной работы Андрей Хусид и Олег Шадрин создали онлайн-платформу Miro, которую можно использовать для организации дистанционной работы, и привлекли инвестиции Фонда ICONIQ Capital, управляющего средствами мировых лидеров в сфере IT, в размере 50 миллионов долларов. Разработанная платформа востребована на фоне пандемии коронавируса, когда многие компании по всему миру вынужденно перешли на удаленную работу.

Miro — это онлайн-сервис для командной работы. С его помощью можно проводить виртуальные встречи, устраивать семинары, мозговые штурмы, обмениваться фото-, видео- и текстовыми документами. Платформу используют как площадку для коммуникации при создании новых проектов, разработки дизайна интерфейса. Сервис также интегрируется с популярными инструментами для совместной работы Slack, Microsoft Teams, Zoom, Jira, Trello, Google Docs и Concept.

Привлеченные средства пойдут на масштабирование международных команд по продажам и маркетингу, позволят расширить инструментарий для предприятий и разработчиков API-интерфейсов, чтобы платформу можно было интегрировать с большим числом бизнес-приложений.

Пермский край, Приволжский федеральный округ