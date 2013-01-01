В Пермском крае открыто новое производство банкнотных и специальных бумаг «Гознака»
На Краснокамской бумажной фабрике создан производственный комплекс мирового уровня, который охватывает полный цикл от переработки хлопка до готовой бумаги с самыми высокотехнологичными средствами защиты.
На всех стадиях изготовления бумаги будет осуществляться автоматический контроль качества, что позволит уменьшить потери сырья, повысить производительность труда и значительно сократить производственные издержки. Обеспечен замкнутый цикл использования технической воды, что существенно сократит забор воды из реки Камы и снизит нагрузку на очистные сооружения города Краснокамска.
Производительность нового цеха в Краснокамске составляет 6,5 тыс. тонн защищенной бумаги в год. С таким объемом производства можно обеспечить потребности в выпуске наличных банкнот двух-трех государств.
В результате ввода в эксплуатацию этого предприятия мощности Гознака увеличиваются примерно на 15 процентов. По словам гендиректора компании Аркадия Трачука, «Гознак» будет постепенно отказываться от оборудования 50-летней давности и переводить в Краснокамск производство самого широкого ассортимента банкнотных и защищенных бумаг.
В состав АО «Гознак» помимо Краснокамской бумажной фабрики, входят семь предприятий-филиалов Санкт-Петербургская бумажная фабрика и монетный двор, Московская печатная фабрика, типография и монетный двор, Пермская печатная фабрика.Производственные мощности, которыми располагает компания, позволяют ежегодно производить 11 тысяч тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 миллиардов экземпляров банкнот, 3,5 миллиарда монет, до 40 миллионов паспортов, от 30 до 45 миллионов почтовых марок.
«Гоззнак», которому в этом году исполнилось 200 лет, занимает 11-12% международного коммерческого рынка банкнот, а также входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров защищенной продукции. Продукция фабрики на протяжении многих лет используется крупнейшими полиграфическими, обойными и упаковочными предприятиями России, стран СНГ, Прибалтики, Западной Европы и дальнего зарубежья.
Пермский край, Приволжский федеральный округ
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