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В Пермском крае открыто новое производство банкнотных и специальных бумаг «Гознака»

Окт 3
Москва Центральный федеральный округ
В Пермском крае открыто новое производство банкнотных и специальных бумаг «Гознака»

На Краснокамской бумажной фабрике создан производственный комплекс мирового уровня, который охватывает полный цикл от переработки хлопка до готовой бумаги с самыми высокотехнологичными средствами защиты.
Заполненный передовым оборудованием многоэтажный цех площадью в несколько футбольных полей АО «Гознак» строил почти восемь лет. Инженерные решения для него созданы немецкой компанией Voith.

На всех стадиях изготовления бумаги будет осуществляться автоматический контроль качества, что позволит уменьшить потери сырья, повысить производительность труда и значительно сократить производственные издержки. Обеспечен замкнутый цикл использования технической воды, что существенно сократит забор воды из реки Камы и снизит нагрузку на очистные сооружения города Краснокамска.

Производительность нового цеха в Краснокамске составляет 6,5 тыс. тонн защищенной бумаги в год. С таким объемом производства можно обеспечить потребности в выпуске наличных банкнот двух-трех государств.

В результате ввода в эксплуатацию этого предприятия мощности Гознака увеличиваются примерно на 15 процентов. По словам гендиректора компании Аркадия Трачука, «Гознак» будет постепенно отказываться от оборудования 50-летней давности и переводить в Краснокамск производство самого широкого ассортимента банкнотных и защищенных бумаг.

В состав АО «Гознак» помимо Краснокамской бумажной фабрики, входят семь предприятий-филиалов Санкт-Петербургская бумажная фабрика и монетный двор, Московская печатная фабрика, типография и монетный двор, Пермская печатная фабрика.Производственные мощности, которыми располагает компания, позволяют ежегодно производить 11 тысяч тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 миллиардов экземпляров банкнот, 3,5 миллиарда монет, до 40 миллионов паспортов, от 30 до 45 миллионов почтовых марок.

«Гоззнак», которому в этом году исполнилось 200 лет, занимает 11-12% международного коммерческого рынка банкнот, а также входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров защищенной продукции. Продукция фабрики на протяжении многих лет используется крупнейшими полиграфическими, обойными и упаковочными предприятиями России, стран СНГ, Прибалтики, Западной Европы и дальнего зарубежья.

Пермский край, Приволжский федеральный округ



 
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