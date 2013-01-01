В Пермском крае запущено крупнейшее в Европе производство экологически чистого пластификатора



На пермском предприятии «Сибур Холдинга» ввели в эксплуатацию крупнейшее в Европе импортозамещающее производство экологически чистого наполнителя для напольных и кровельных покрытий, кабелей, защитных автопокрытий и др. Инвестиции в проект составили более 7 млрд рублей.

Наполнитель диоктилтерефталат (ДОТФ), придающий изделиям гибкость, повышенную прочность, износо- и морозостойкость, — новый продукт для России. В отличие от других пластификаторов, ДОТФ является экологически чистым продуктом, отвечающим мировым экологическим требованиям. Его производство в Перми стало одним из ключевых проектов импортозамещения в нефтехимической отрасли. Экологичность производства обеспечивается современными очистными сооружениями предприятия.

Производство пластификатора ДОТФ мощностью 100 тыс. тонн в год позволит не только удовлетворить потребность рынка России, дефицит которого по пластификаторам составляет около 60 тыс. тонн в год, но и будет способствовать росту экспорта в Европу и другие страны.

Пермский край, Приволжский федеральный округ