В Пермском крае запущено крупнейшее в Европе производство экологически чистого пластификатора
Май 22
На пермском предприятии «Сибур Холдинга» ввели в эксплуатацию крупнейшее в Европе импортозамещающее производство экологически чистого наполнителя для напольных и кровельных покрытий, кабелей, защитных автопокрытий и др. Инвестиции в проект составили более 7 млрд рублей.
Наполнитель диоктилтерефталат (ДОТФ), придающий изделиям гибкость, повышенную прочность, износо- и морозостойкость, — новый продукт для России. В отличие от других пластификаторов, ДОТФ является экологически чистым продуктом, отвечающим мировым экологическим требованиям. Его производство в Перми стало одним из ключевых проектов импортозамещения в нефтехимической отрасли. Экологичность производства обеспечивается современными очистными сооружениями предприятия.
Производство пластификатора ДОТФ мощностью 100 тыс. тонн в год позволит не только удовлетворить потребность рынка России, дефицит которого по пластификаторам составляет около 60 тыс. тонн в год, но и будет способствовать росту экспорта в Европу и другие страны.
Пермский край, Приволжский федеральный округ
22 Май 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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