В Пермском крае начали строительство моста-близнеца через реку Чусовую
Сен 4
Новый транспортный переход построят на расстоянии 18 метров от действующего к началу 2021 года, а затем старый мост закроют на реконструкцию.
На строительной площадке сегодня идет демонтаж металлических конструкций, отсыпка основания и установка плавучего крана. До конца года здесь появятся грузовой причал и несколько опор моста, а также опоры путепровода над железнодорожным полотном.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, на объекте будут работать почти пятьсот строителей, применяться плавучие средства и технологии временного моста, а уже в следующем году завершится строительство восьми опор.
Глубина реки под опорами старого моста доходит до 25 метров, а его длина превышает полтора километра. Новый мост-близнец будет иметь сходные параметры и примет на себя половину транспортной нагрузки.
Он строится в рамках государственно-частного партнерства. Общая стоимость проекта – почти 14 млрд рублей. Более 9,5 млрд рублей выделяется из федерального бюджета, 1,4 млрд рублей - из регионального, а 3,1 млрд рублей — компанией- концессионером.
Пермский край, Приволжский федеральный округ
4 Сен 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|4 Сен:
|3 Сен:
|3 Сен:
Центральный федеральный округ:
|4 Сен:
|4 Сен:
|3 Сен:
РОССИЯ:
|4 Сен:
|3 Сен:
|3 Сен: