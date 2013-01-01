В Пермском крае начали строительство моста-близнеца через реку Чусовую



Новый транспортный переход построят на расстоянии 18 метров от действующего к началу 2021 года, а затем старый мост закроют на реконструкцию.

На строительной площадке сегодня идет демонтаж металлических конструкций, отсыпка основания и установка плавучего крана. До конца года здесь появятся грузовой причал и несколько опор моста, а также опоры путепровода над железнодорожным полотном.

По данным пресс-службы губернатора Пермского края, на объекте будут работать почти пятьсот строителей, применяться плавучие средства и технологии временного моста, а уже в следующем году завершится строительство восьми опор.

Глубина реки под опорами старого моста доходит до 25 метров, а его длина превышает полтора километра. Новый мост-близнец будет иметь сходные параметры и примет на себя половину транспортной нагрузки.

Он строится в рамках государственно-частного партнерства. Общая стоимость проекта – почти 14 млрд рублей. Более 9,5 млрд рублей выделяется из федерального бюджета, 1,4 млрд рублей - из регионального, а 3,1 млрд рублей — компанией- концессионером.

Пермский край, Приволжский федеральный округ