В Пермском крае модернизируют главные объекты энергоснабжения региона за 9 млрд рублей



Пермскому краю выделено 9 млрд рублей на обновление основных объектов энергоснабжения региона - Пермской ГРЭС и Пермской ТЭЦ-9, которые прошли отбор Правительства РФ на модернизацию.

Пермская ГРЭС – одна из крупнейших электростанций России. На её долю приходится 42% от общей энергомощности Пермского края. Реализация проекта позволит существенно увеличить рабочий ресурс первого энергоблока. На ГРЭС будет комплексно модернизирован первый энергоблок с заменой паровой турбины и пароперегревателей котлоагрегата.

Пермская ТЭЦ-9 является одним из основных источников тепла для жителей левобережной части Перми, а также обеспечивает энергоснабжение промышленного комплекса. В рамках реконструкции на ТЭЦ-9 будет произведена комплексная модернизация двух турбогенераторов с заменой паровых турбин и котлоагрегатов на оборудование большей мощности. Совокупная мощность агрегатов после модернизации составит 190 МВт. Работы планируется завершить до конца 2022 года.

В целом государственную поддержку на модернизацию источников генерации тепла получили 17 регионов РФ.

Пермский край, Приволжский федеральный округ