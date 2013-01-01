В Перми открыли уникальную производственную линию спортивного питания с продуктами пчеловодства
В Перми на производственной площадке завода «Тенториум Руланд» состоялось открытие новой высокопроизводительной линии по производству спортивного питания – натуральных апибатончиков (Apibars). На разработку и клинические исследования нового продукта и закупку специально спроектированного оборудования было направлено 60 млн рублей. Дополнительно создано 17 новых рабочих мест. В своей сфере компания входит в пятерку самых высокотехнологичных предприятий мира.
Продукцию на заводе производят по уникальным "мягким" технологиям, которые позволяют сохранить ценность меда и продуктов пчеловодства. Использование натурального сырья и инновационных технологий обеспечивает полезные свойства готовой продукции и ее экологичность. Предприятие соответствует международным стандартам безопасности пищевых продуктов.
В ходе клинических исследований подтверждено, что выпускаемые на предприятии апибатончики снижают риск возникновения сердечно-сосудистых патологий при высоких нагрузках. На 60% снизилась общая заболеваемость спортсменов, более чем на 50% – период восстановления после травм опорно-двигательного аппарата и др.
Компания закупает сырье у пчеловодов Пермского края, взаимодействуя на регулярной основе почти с 300 пчеловодческими хозяйствами. Ежегодно от них принимается около 100 тонн пчелопродуктов. Каждое созданное на заводе рабочее место позволят создавать не менее трех – в сельских территориях.
Пермский край, Приволжский федеральный округ
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