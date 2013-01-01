Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 НОЯ, 16:20 МСК
USD (ЦБ)    64,0239
EUR (ЦБ)    70,5159

26 НОЯ, 16:20 МСК
USD (ЦБ)    64,0239
EUR (ЦБ)    70,5159

В Перми открыли уникальную производственную линию спортивного питания с продуктами пчеловодства

Ноя 26
Москва Центральный федеральный округ
В Перми открыли уникальную производственную линию спортивного питания с продуктами пчеловодства

В Перми на производственной площадке завода «Тенториум Руланд» состоялось открытие новой высокопроизводительной линии по производству спортивного питания – натуральных апибатончиков (Apibars). На разработку и клинические исследования нового продукта и закупку специально спроектированного оборудования было направлено 60 млн рублей. Дополнительно создано 17 новых рабочих мест. В своей сфере компания входит в пятерку самых высокотехнологичных предприятий мира.
Новая автоматическая линия мощностью 9 тысяч упаковок батончиков в час состоит из нескольких частей – гомогенизатора, формирователя начинки, машины для глазирования и декорирования, а также упаковочной машины.

Продукцию на заводе производят по уникальным "мягким" технологиям, которые позволяют сохранить ценность меда и продуктов пчеловодства. Использование натурального сырья и инновационных технологий обеспечивает полезные свойства готовой продукции и ее экологичность. Предприятие соответствует международным стандартам безопасности пищевых продуктов.

В ходе клинических исследований подтверждено, что выпускаемые на предприятии апибатончики снижают риск возникновения сердечно-сосудистых патологий при высоких нагрузках. На 60% снизилась общая заболеваемость спортсменов, более чем на 50% – период восстановления после травм опорно-двигательного аппарата и др.

Компания закупает сырье у пчеловодов Пермского края, взаимодействуя на регулярной основе почти с 300 пчеловодческими хозяйствами. Ежегодно от них принимается около 100 тонн пчелопродуктов. Каждое созданное на заводе рабочее место позволят создавать не менее трех – в сельских территориях.

Пермский край, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
26 Ноя:
26 Ноя:
26 Ноя:
Центральный федеральный округ:
26 Ноя:
26 Ноя:
26 Ноя:
РОССИЯ:
26 Ноя:
25 Ноя:
25 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?

Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Общество

«Не договоримся – заберем!». Украина ищет способы получить российский газ для себя и для Европы

«Не договоримся – заберем!». Украина ищет способы получить российский газ для себя и для Европы
Политика

Качество жизни. Как в Орловской области решают жилищные проблемы и создают рабочие места?

Качество жизни. Как в Орловской области решают жилищные проблемы и создают рабочие места?
События и факты

Подушки безопасности. В каких регионах России у россиян больше всего сбережений в банках?

Подушки безопасности. В каких регионах России у россиян больше всего сбережений в банках?
Исследования

Из Сибири в Сибирь. Российские власти решили строить трехкилометровый мост через реку Лена

Из Сибири в Сибирь. Российские власти решили строить трехкилометровый мост через реку Лена
Экономика

Керченский трибунал. Крым инициирует международный «суд общественности» для Украины

Керченский трибунал. Крым инициирует международный «суд общественности» для Украины
Политика 1

Узнай, страна

В Перми открыли уникальную производственную линию спортивного питания с продуктами пчеловодства

В Перми открыли уникальную производственную линию спортивного питания с продуктами пчеловодства

В Мурманской области приступили к созданию морехозяйственного комплекса «Полярный» за 2,3 млрд руб.

В Мурманской области приступили к созданию морехозяйственного комплекса «Полярный» за 2,3 млрд руб.

В Крыму досрочно открыли самую протяженную дорогу после капитального ремонта в рамках нацпроекта

В Крыму досрочно открыли самую протяженную дорогу после капитального ремонта в рамках нацпроекта

В Смоленской области запустили вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комбинатов

В Смоленской области запустили вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комбинатов

Новости дня

16:09 Зеленский назвал отношения Украины с Россией "очень сложными" Зеленский назвал отношения Украины с Россией "очень сложными"
Охват самозанятых. Еще 19 регионов России включат в эксперимент с налогом на профессиональный доход
Охват самозанятых. Еще 19 регионов России включат в эксперимент с налогом на профессиональный доход
15:42 Опрос показал, что большинство молодых россиян хочет уехать из страны Опрос показал, что большинство молодых россиян хочет уехать из страны
15:02 В ЦБ предостерегли российские банковские организации от операций в европейской валюте В ЦБ предостерегли российские банковские организации от операций в европейской валюте
14:19 Украина пригрозила закачивать транзитный газ из России в свои хранилища Украина пригрозила закачивать транзитный газ из России в свои хранилища
13:34 В Минздраве назвали напитки, которые могут согреть в мороз В Минздраве назвали напитки, которые могут согреть в мороз
13:04 О чем Путин и Зеленский говорили по телефону? О чем Путин и Зеленский говорили по телефону?
Докажи что не алкаш. Россиян обязывают проходить дорогое обследование для получения водительской справки
Докажи что не алкаш. Россиян обязывают проходить дорогое обследование для получения водительской справки
12:31 В России хотят маркировать домашних животных В России хотят маркировать домашних животных

Узнай, страна!

14:13 В Перми открыли уникальную производственную линию спортивного питания с продуктами пчеловодства В Перми открыли уникальную производственную линию спортивного питания с продуктами пчеловодства
Инвестиции вскладчину. Почему в России краудфандинг теряет популярность?
Инвестиции вскладчину. Почему в России краудфандинг теряет популярность?
10:50 В Бахрейне открылась выставка российских товаров и услуг В Бахрейне открылась выставка российских товаров и услуг
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?
Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter