В Перми открыли уникальную производственную линию спортивного питания с продуктами пчеловодства



В Перми на производственной площадке завода «Тенториум Руланд» состоялось открытие новой высокопроизводительной линии по производству спортивного питания – натуральных апибатончиков (Apibars). На разработку и клинические исследования нового продукта и закупку специально спроектированного оборудования было направлено 60 млн рублей. Дополнительно создано 17 новых рабочих мест. В своей сфере компания входит в пятерку самых высокотехнологичных предприятий мира.

Новая автоматическая линия мощностью 9 тысяч упаковок батончиков в час состоит из нескольких частей – гомогенизатора, формирователя начинки, машины для глазирования и декорирования, а также упаковочной машины.

Продукцию на заводе производят по уникальным "мягким" технологиям, которые позволяют сохранить ценность меда и продуктов пчеловодства. Использование натурального сырья и инновационных технологий обеспечивает полезные свойства готовой продукции и ее экологичность. Предприятие соответствует международным стандартам безопасности пищевых продуктов.

В ходе клинических исследований подтверждено, что выпускаемые на предприятии апибатончики снижают риск возникновения сердечно-сосудистых патологий при высоких нагрузках. На 60% снизилась общая заболеваемость спортсменов, более чем на 50% – период восстановления после травм опорно-двигательного аппарата и др.

Компания закупает сырье у пчеловодов Пермского края, взаимодействуя на регулярной основе почти с 300 пчеловодческими хозяйствами. Ежегодно от них принимается около 100 тонн пчелопродуктов. Каждое созданное на заводе рабочее место позволят создавать не менее трех – в сельских территориях.

Пермский край, Приволжский федеральный округ