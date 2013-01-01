В Перми начали серийное производство турбореактивных двигателей ПД-14 для новейших лайнеров МС-21



В Перми ведущий российский производитель авиадвигателей для гражданской авиации АО «ОДК-Пермские моторы» (ГК «Ростех») запустил серийное производство турбореактивных двухконтурных двигателей ПД-14 для новейших среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21. На Иркутский авиазавод уже поставлена первая партия изделий для установки на собираемые лайнеры. Самолет МС-21 и двигатель ПД-14 стали прорывными проектами для российского авиапрома в постсоветский период.

Полностью отечественный двигатель разработан с учетом международных норм и требований, обеспечивающих высокий уровень безопасности полетов и экологичности. ПД-14 обладает тягой 14 тонн, в его конструкции использованы новые технологии и материалы. Эксперты отмечают, что новый двигатель станет началом семейства новых тяговых установок для различных самолетов российского производства. Пермский край, Приволжский федеральный округ

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