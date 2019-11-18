В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса



Вблизи с. Балтинка Сердобского района Пензенской области «Русская молочная компания» (дочерняя компания международного холдинга по производству продуктов питания Olam International) ввела в эксплуатацию первую очередь молочного комплекса замкнутого цикла на 2500 голов дойного стада. Создано 197 рабочих мест. Крупнейший в РФ и Европе комплекс строится в рамках реализации инвестиционной программы стоимостью 4,5 млрд рублей.

Комплекс состоит из 7 коровников, 4 телятников, доильно-молочного блока с двумя доильными залами, оснащенными системой «карусель». Все производственные процессы нового молочного комплекса объединены в единую IT-систему, позволяющую вести постоянный мониторинг всех видов технологических работ и животных.

Инновационная система подготовки к доению позволяет улучшить молокоотдачу у животных. В коровниках функционируют роботы, обеспечивающие доступность смеси на кормовом столе.

Особое внимание уделено условиям содержания и выращивания животных: установлена современная система вентиляции, внедрена улучшенная система расположения стойл в коровниках, увеличен фронт кормления в секциях для дойного стада.

Также внедрена инновационная система выращивания телят с рождения до двух месяцев, которая предусматривает применение автоматизированных систем кормления, взвешивания и мониторинга здоровья.

Действует и система переработки продуктов жизнедеятельности животных: предприятие отвечает высоким стандартам по охране окружающей среды. На ферме производится очистка промышленных стоков и используются энергосберегающие технологии.

На площадке комплекса также расположены силосно-сенажные траншеи для хранения запаса кормов, комбифуражный склад и другая инфраструктура. Общая площадь зданий и сооружений составляет 67 га.

На втором этапе, который будет завершен в четвертом квартале 2020 года, предполагается увеличение мощности молочного комплекса до 5200 коров. Новый комплекс позволит нарастить суточный надой с сегодняшних 255 тонн до 436 тонн и достигнуть показателя валового надоя 160 тыс. тонн молока в год.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ