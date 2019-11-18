В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса
Вблизи с. Балтинка Сердобского района Пензенской области «Русская молочная компания» (дочерняя компания международного холдинга по производству продуктов питания Olam International) ввела в эксплуатацию первую очередь молочного комплекса замкнутого цикла на 2500 голов дойного стада. Создано 197 рабочих мест. Крупнейший в РФ и Европе комплекс строится в рамках реализации инвестиционной программы стоимостью 4,5 млрд рублей.
Инновационная система подготовки к доению позволяет улучшить молокоотдачу у животных. В коровниках функционируют роботы, обеспечивающие доступность смеси на кормовом столе.
Особое внимание уделено условиям содержания и выращивания животных: установлена современная система вентиляции, внедрена улучшенная система расположения стойл в коровниках, увеличен фронт кормления в секциях для дойного стада.
Также внедрена инновационная система выращивания телят с рождения до двух месяцев, которая предусматривает применение автоматизированных систем кормления, взвешивания и мониторинга здоровья.
Действует и система переработки продуктов жизнедеятельности животных: предприятие отвечает высоким стандартам по охране окружающей среды. На ферме производится очистка промышленных стоков и используются энергосберегающие технологии.
На площадке комплекса также расположены силосно-сенажные траншеи для хранения запаса кормов, комбифуражный склад и другая инфраструктура. Общая площадь зданий и сооружений составляет 67 га.
На втором этапе, который будет завершен в четвертом квартале 2020 года, предполагается увеличение мощности молочного комплекса до 5200 коров. Новый комплекс позволит нарастить суточный надой с сегодняшних 255 тонн до 436 тонн и достигнуть показателя валового надоя 160 тыс. тонн молока в год.
Пензенская область, Приволжский федеральный округ
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