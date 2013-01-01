В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала



В селе Оленевка Пензенской области на базе агрофирмы «Раздолье» торжественно открыли новый завод по производству пищевого крахмала с мощностью переработки картофеля 100 тонн в сутки. Это первое подобное производство в регионе. Объем инвестиций в проект составил около 110 млн рублей. Создано 15 рабочих мест, работа ведется в две смены. В следующем году планируется расширение производства с увеличением количества рабочих мест вдовое.

В настоящее время завершены пусконаладочные работы линии по производству крахмала. Первая партия продукции готова к реализации. Для производства крахмала используется картофель, выращенный агрофирмой «Раздолье», который по характеристикам не подошел для розничной продажи. Кроме того, ООО «Агрофирма «Раздолье» реализует инвестиционный проект по производству картофеля и созданию логистического центра по производству, переработке, фасовке, хранению и сбыту картофеля и других плодов и овощей. Объем инвестиций по проекту превышает 800 млн рублей. Мощность логистического центра рассчитана на 43 тыс. тонн продукции в год. Пензенская область, Приволжский федеральный округ

17 Дек 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область

«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ

Астраханская область:

Южный федеральный округ:

РОССИЯ:

▪ Последние публикации на сайте ▪