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В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала

Дек 17
Астраханская область Южный федеральный округ
В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала

В селе Оленевка Пензенской области на базе агрофирмы «Раздолье» торжественно открыли новый завод по производству пищевого крахмала с мощностью переработки картофеля 100 тонн в сутки. Это первое подобное производство в регионе. Объем инвестиций в проект составил около 110 млн рублей. Создано 15 рабочих мест, работа ведется в две смены. В следующем году планируется расширение производства с увеличением количества рабочих мест вдовое.
В настоящее время завершены пусконаладочные работы линии по производству крахмала. Первая партия продукции готова к реализации.

Для производства крахмала используется картофель, выращенный агрофирмой «Раздолье», который по характеристикам не подошел для розничной продажи.

Кроме того, ООО «Агрофирма «Раздолье» реализует инвестиционный проект по производству картофеля и созданию логистического центра по производству, переработке, фасовке, хранению и сбыту картофеля и других плодов и овощей. Объем инвестиций по проекту превышает 800 млн рублей. Мощность логистического центра рассчитана на 43 тыс. тонн продукции в год.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ

17 Дек 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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