В Пензе увеличили производство твердых лекарственных форм до 2 млрд таблеток в год



В Пензе на заводе «Биосинтез» (входит в группу компаний Sun Pharma) 30 мая состоялось открытие нового производственного участка твердых пероральных лекарственных форм, рассчитанного на выпуск двух миллиардов различных таблеток в год. Объем собственных инвестиций компании составил порядка 800 млн рублей.

Новый участок размещен на площади в 7 тыс. кв. метров и оснащен новейшим оборудованием и специальными климатическими установками, способными нормировать содержание частиц и микроорганизмов в соответствии с современными требованиями. Высокотехнологичный комплекс по изготовлению таблеток и желатиновых капсул позволяет создавать необходимыми условия для производства лекарств.

ПАО «Биосинтез» - одно из крупнейших в России фармпредприятий, которое выпускает продукцию в шести лекарственных формах. Ассортимент насчитывает более 160 наименований лекарственных средств. Более 60% из них входят в утверждённый распоряжением правительства РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Группа компаний Sun Pharma — пятая по величине в мире компания по производству дженериков и ведущая фармацевтическая компания Индии.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ