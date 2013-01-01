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В Пензе приступили к дорожным работам в рамках нацпроекта на 2020 год за 1,9 млрд рублей

Апр 7
Москва Центральный федеральный округ
В Пензе приступили к дорожным работам в рамках нацпроекта на 2020 год за 1,9 млрд рублей

В г. Пензе, соблюдая рекомендации Минздрава, Росавтодора и Министерства труда и социальной защиты РФ, подрядные организации вышли на ремонт автодорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем денежных средств, которые предстоит освоить в 2020 году, составит свыше 1,9 млрд рублей. На эти средства в регионе будет отремонтировано 84 дорожных объекта, 62 из них — в Пензе.
Сейчас дорожники выполняют работы по фрезерованию старого асфальта с одной полосы движения. При этом одновременно работают две дорожные фрезы, что дает возможность увеличения темпа работ. Параллельно на другой полосе движения укладывается выравнивающий слой асфальтобетона. Также ведутся работы по демонтажу старого бортового камня.

Все подрядные организации полностью обеспечены дорожно-строительными материалами и трудовыми ресурсами. На всех объектах во избежание срыва сроков выполнения работ осуществляется строгое соблюдение санитарных требований среди персонала.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ



 
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