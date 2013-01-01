В Пензе открыт второй и заложен третий цех нового станкостроительного завода за 1 млрд рублей
Авг 22
В Пензе состоялась торжественная церемония открытия второго и закладка третьего механо-сборочных цехов станкостроительного завода «СтанкоМашСтрой», где будут изготавливаться комплектующие для станков собственного производства. Общая стоимость проекта - около 1 млрд рублей. К созданным 56 рабочим местам будет добавлено еще 30 новых - для высококвалифицированных кадров.
Проект строительства завода предусматривает организацию серийного производства и локализацию производства узлов и комплектующих изделий металлообрабатывающих станков.
Первый цех компании «СтанкоМашСтрой» был открыт четыре года назад на площади более 3 тыс. кв. метров. На площадях второго цеха планируется производство токарного оборудования с числовым программным управлением. Прежде всего, будет запущено первое в России серийное производство фрезерных вертикальных обрабатывающих центров с конструкцией цельнолитыми направляющими скольжения. Планируемый объем производства - до 300 станков в год.
Пензенская область, Приволжский федеральный округ
22 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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