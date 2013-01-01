В Пензе открыли среднюю школу с IT-специализацией



В строительство первой в области школы модульного типа вложили почти 500 млн рублей из федерального и регионального бюджетов

Проект школы, разработанный сотрудниками Пензенского госуниверситета архитектуры и строительства, включен в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя РФ.

Новое здание, которое построили и оборудовали за один год, состоит из инженерно-технического, спортивного блоков, а также блоков начальной и старшей школы. В нем имеются пространства для внеурочного занятий детей разного возраста.

Школа на 660 мест станет частью системы подготовки кадров для IT-отрасли в регионе. Упор в этой школе будет делаться на такие предметы как информатика, физика, химия, биология. С детьми будут работать учителя, которые прошли обучение в «Сколково», а также представители местного IT-сообщества.

В новом корпусе будут учиться школьники 1-11 классов, выбравшие инженерно-технические программы, а также 9-11-классники по обычным школьными программам.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ