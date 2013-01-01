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В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского

Ноя 7
Курская область Центральный федеральный округ
В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского

Благоустройство этого объекта велось в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас парк стал излюбленным местом отдыха горожан и преобразился до неузнаваемости.
Реконструкция парка велась в несколько этапов, а общая стоимость работ составляет около 40 млн рублей. В прошлом году здесь были обустроены фундаменты под входы в парк, пешеходные дорожки, наружное освещение, проведено озеленение. Сейчас в парке появилось освещение, велосипедно-роллерная трасса, прогулочная аллея, игровой комплекс и детские площадки, песочный дворик, скамейки и урны.

За счет спонсорских средств по инициативе работников и ветеранов ФСБ установлен обновленный памятник Ф.Э. Дзержинскому.

Работы по благоустройству парка будут продолжены.



 
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