В пап-лайне Агентства развития Новгородской области более 50 проектов

В Новгородской области поддержка инвесторов Правительством региона осуществляется на системной основе.

Помимо традиционных налоговых льгот, приоритетом Правительства является создание территорий опережающего развития – ТОСЭР и Особых экономических зон. Их резиденты получают специальные преференции и условия для ведения бизнеса. В регионе созданы институты развития, которые всесторонне поддерживают бизнес.

Непосредственной работой с инвесторами занимается «Агентство развития Новгородской области». Организация работает по принципу «одного окна». Сотрудники Агентства сопровождают инвестиционные проекты на всех этапах: консультируют по мерам поддержки и законодательству, запрашивают необходимые согласования и разрешения, взаимодействуют по проекту с ресурсоснабжающими организациями, финансовыми институтами и институтами развития.

«В данный момент в пап-лайне Агентства находятся порядка 50 проектов в различных инвестиционных стадиях, - рассказывает о работе Агентства развития Новгородской области заместитель директора по привлечению инвестиций Алексей Соколов, - мы работаем над проектами с любым объёмом инвестиций. После поступления обращения в течение трёх дней сотрудники Агентства обязаны дать ответ. Вопрос может быть связан и с организацией нового бизнеса на территории региона и с поддержкой существующего. Наша задача - взять в работу обращение и детально его проработать: дать консультацию, подписать соглашение о сопровождении инвестиционного проекта, составить «дорожную карту», сформировать рабочую группу, направить запросы в организации. В этом и заключается принцип «одного окна»: инвестор может получить всю информацию и поддержку в одной организации. Сейчас эта система отлажена и работает. Также Агентство аккумулирует информацию обо всех приоритетных инвестиционных площадках, и мы можем подобрать их согласно запросу инвестора».

Оставить обращение в «Агентство развития Новгородской области» можно по телефону (8162)731-990 или на портале novgorodinvest.ru. Здесь же, на интерактивной карте, размещены приоритетные инвестиционные площадки с указанием всех характеристик транспортной и инженерной инфраструктур. Работа по добавлению информации на карту инвестиционного портала продолжается, и Агентство развития принимает данные обо всех инвестиционных площадках региона.