В Орловской области стартовало строительство цеха экстракции на заводе «Орёлмасло»



Общий объем инвестиций в этот проект, который позволит повысить эффективность производства растительных масел и улучшить экологическую обстановку в Орле, составляет 1,5 млрд рублей.

Запуск цеха экстракции - часть масштабной экологической программы, которую реализует «Орёлмасло». Переход на новую технологию производства позволит создать замкнутую систему извлечения масла, исключит контакт с атмосферой на этапе окончательного отжима и снизит нагрузку на окружающую среду

Региональные власти оказали поддержку инвесторам как в решении административных вопросов, так и в получении льготного кредитования.

Сегодня на заводе работает свыше 300 человек, получая зарплату на 22 процента больше, чем в среднем по региону.

Предприятие ежегодно перерабатывает более 210 тысяч тонн рапса, сои и подсолнечника, причем основная часть сырья выращивается в Орловской области. В регионе постоянно увеличиваются площади под посевами и объем производства масличных культур. Так, в 2018 году этих культур было произведено на 150 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

«Орелмасло» специализируется на производстве рапсового и подсолнечного масла, реализует жмых, который является составляющей высокобелковых кормов для домашних животных. Его продукция сертифицирована международными экспертными организациями по программе создания условий для безопасности пищевой продукции (CertificationInternational (UK), Великобритания) и по системе ISCC об использовании энергии из возобновляемых источников (SGS Germany GmbH, Германия). До 30% продукции орловского маслоэстракционного завода направляется на экспорт в Европу, на Ближний Восток и Китай. К 2024 году планируется увеличить объем экспорта до 52 млн долларов США.

Орловская область, Центральный федеральный округ