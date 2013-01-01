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ИЗМИР

В Орловской области отмечено снижение уровня преступности

Янв 23
Орловская область Центральный федеральный округ
В Орловской области отмечено снижение уровня преступности

Об этом сегодня шла речь на расширенном заседании коллегии УМВД РФ по региону, где были подведены итоги оперативно-служебной работы правоохранительных органов за 2017 год. В числе приглашенных на мероприятие был врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков.
Глава региона поблагодарил руководство и сотрудников орловской полиции за высокие показатели по итогам минувшего года. «В регионе отмечено снижение общей преступности на 5%, - подчеркнул Андрей Клычков. - Уровень преступности ниже, чем в ЦФО и в среднем по России. Более чем на 4% выросла раскрываемость преступлений. Областным УМВД приняты меры, которые позволяют на стабильном уровне сохранять миграционную ситуацию. В минувшем году на Орловщине активизирована борьба с наркопреступностью: почти на треть больше выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков».

Особое направление деятельности орловской полиции – обеспечение правопорядка и безопасности при проведении почти полутора тысяч массовых мероприятий. Впереди у россиян главное политическое событие – выборы Президента РФ. Андрей Клычков подчеркнул, сотрудникам правоохранительных органов региона предстоит сделать максимум для того, чтобы выборы на территории области прошли организованно, в строгом соответствии с нормами закона.

Также на коллегии серьезное внимание было уделено вопросу поддержки народных дружин, создаваемых, в частности, из числа казачьих обществ в рамках исполнения Плана по реализации государственной политики в отношении казачества.

В ходе мероприятия в торжественной обстановке лучшие сотрудники УМВД РФ по области были отмечены почетными наградами: юбилейным знаком «80 лет Орловской области», наградами УМВД России и ведомственными наградами.

Награжденных также поздравили Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, члены регионального Правительства, начальник Управления МВД РФ по Орловской области, генерал-майор полиции Юрий Савенков, руководство города.



 
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