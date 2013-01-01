Инициатива Губернатора Андрея Клычкова, воплощаемая в рамках государственно-частного партнерства, стартует 3 ноября.

Данный проект направлен на обеспечение ценовой доступности для населения социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

На сегодняшний день идею поддержали крупные организации торговли: ООО «Мир вкуса» (ТЦ «Атолл»), гипермаркеты и супермаркет «Европа» (ООО «Европа»).

Ведутся переговоры с другими торговыми сетями.

На товары из «Социальной корзины» будут устанавливаться минимальные экономически обоснованные розничные цены.

В магазинах они будут выделяться особыми стикерами оранжевого цвета.

Наименования продовольственных товаров из перечня социально значимых определяются организациями торговли по согласованию с Департаментом промышленности и торговли Орловской области.