В Орловской области начинается реализация проекта "Социальная корзина"
Инициатива Губернатора Андрея Клычкова, воплощаемая в рамках государственно-частного партнерства, стартует 3 ноября.
Данный проект направлен на обеспечение ценовой доступности для населения социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
На сегодняшний день идею поддержали крупные организации торговли: ООО «Мир вкуса» (ТЦ «Атолл»), гипермаркеты и супермаркет «Европа» (ООО «Европа»).
Ведутся переговоры с другими торговыми сетями.
На товары из «Социальной корзины» будут устанавливаться минимальные экономически обоснованные розничные цены.
В магазинах они будут выделяться особыми стикерами оранжевого цвета.
Наименования продовольственных товаров из перечня социально значимых определяются организациями торговли по согласованию с Департаментом промышленности и торговли Орловской области.
2 Ноя 2018, Администрация Орловской области / Орловская область
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