В Орловской области будут реализованы три крупных инвестиционных проекта
Об этом сегодня шла речь на первом в наступившем году совместном заседании Инвестиционного совета области и регионального штаба («проектного офиса»). Совещание прошло под председательством врио Губернатора области Андрея Клычкова. Участниками мероприятия стали члены регионального Правительства, представители бизнес-структур.
В частности, план реализации проекта по строительству свинокомплексов мощностью 203 тыс. тонн товарной свинины в год и комбикормового производства мощностью 800 тыс. тонн в год были представлены вице-президентом «АПХ «Мираторг» Михаилом Скворцовым.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 25 млрд рублей. Проект позволит создать до 1,8 тыс. дополнительных рабочих мест в регионе. Реализация проекта планируется на территории трех районов области: Кромском, Дмитровском и Троснянском.
Еще один крупный проект запланирован на Орловщине ООО «Керама Марацци». Суть его в создании производственной линии по выпуску керамической настенной плитки больших форматов. Реализация проекта также предполагает создание новых рабочих мест. Стоимость проекта превысит 1 млрд рублей.
Подписание соглашений с инвесторами планируется на инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи в феврале.
Также в рамках заседания Инвестиционного совета был утвержден значимый проект по строительству автомобильной дороги регионального значения «Западный обход г. Орла». Его цель – снизить транспортную нагрузку на городские дороги. Планируется, что новая дорога будет проложена по территории Орловского и Урицкого районов по незастроенной местности в обход населенных пунктов. Она позволит организовать платную эксплуатацию дорожного полотна.
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