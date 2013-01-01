В Орле открыли первую очередь производства керамической сантехники в рамках проекта за 5 млрд рублей



В Орловской области в индустриальном парке «Орёл» состоялся запуск первой очереди завода сантехники на площадке создающегося многофункционального производственного комплекса по выпуску сантехнических изделий и керамического гранита ООО «Керама Марацци». Общий объем инвестиций – 5 млрд рублей. Благодаря реализации проекта, полное завершение которого запланировано на 2022 год, в регионе появится около 500 новых рабочих мест.

На первом этапе предприятие будет производить ежегодно порядка 50 тысяч штук сантехнических изделий. Технологическая линия, в которую уже инвестировано более 0,5 млрд рублей, занимает 12 тыс. кв. метров. В дальнейшем мощность производства вырастет до 270 тысяч изделий в год.

Все оборудование – от печей для обжига до промышленных роботов – соответствует самым современным европейским стандартам.

На 2021 год намечен запуск первой линии по выпуску керамического гранита, вторую линию запустят в 2022 году (общая проектная мощность – 5,7 млн кв. метров керамогранита в год).

Орловская область, Центральный федеральный округ