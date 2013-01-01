В Орле обсудили технологии переработки отходов

28 июня на базе Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева прошла научно-практическая конференция «Современные технологии переработки отходов и перспективы их применения». Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Орловской области.

В конференции приняли участие представители профильных федеральных и региональных органов государственной власти, ведущие отечественные ученые в сфере переработки отходов, представители предприятий-производителей технологического оборудования для данной сферы.

В ходе конференции были представлены технологии переработки и утилизации отходов, разработанные Корпорацией «Росатом», АО ВНИПИ «ПРОМТЕХНОЛОГИИ», Инвестиционным Фондом «Национальная промышленность», ОГУ имени И. С. Тургенева, ОГАУ имени Н. В. Парахина, ООО «Рзк Инжиниринг».

Была отмечена важность применения новых технологий переработки промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов на территории Орловской области, организации производства технологического оборудования, а также необходимость совершенствования законодательства в сфере природопользования и экологии.

По итогам мероприятия Орловскому государственному аграрному университету имени Н. В. Парахина было предложено представить практические рекомендации по применению передовых технологий переработки и утилизации отходов в регионе.

Данные рекомендации будут учтены Инвестиционным фондом «Национальная промышленность» при реализации инвестиционных проектов на Орловщине, создании новых предприятий в сферах переработки и утилизации отходов.