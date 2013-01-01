В Орле говорят о Тургеневе

Мероприятие проходит в Бизнес-центре ТМК «ГРИНН». Завершится оно 3 ноября. Конференция организована Правительством области при поддержке Министерства культуры РФ.

В эти дни на Орловщине собрались исследователи творчества нашего великого земляка из г. Москвы, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Нижегородской, Орловской областей, Ставропольского края. В их числе литераторы, краеведы, ученые, работники библиотек, музеев, образовательных учреждений.

Сегодня на пленарном заседании гостей региона поприветствовал первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Вадим Соколов.

Он зачитал обращение главы региона Андрея Клычкова участникам конференции.

Губернатор подчеркнул, что в юбилейный год особую значимость приобретают созидательные усилия работников сферы образования и культуры: сотрудников библиотек, музеев, учителей, преподавателей вузов, краеведов, литераторов, - всех, кто посвятил себя беззаветному служению на ниве просвещения и сохранения культурного наследия.

Андрей Клычков поблагодарил профессиональное сообщество за трепетное и бережное отношение к личности и творчеству Тургенева, масштабную просветительскую деятельность.

Успешной работы коллегам пожелала директор Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева Вера Ефремова. Она отметила, что это уже третье масштабное научное событие, посвященное классику, которое проводится в 2018 году на Орловщине. Ранее о своих исследованиях говорили историки и филологи.

О проводимых юбилейных мероприятиях рассказали заместитель директора департамента культуры Министерства культуры Тульской области Лариса Козлова, директор Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева Ромуальд Крылов-Иодко.

В ходе работы конференции планируется обсудить актуальные вопросы изучения творчества Тургенева, методики и практики преподавания его произведений в школе, совместные программы по изучению классического наследия, проблематику творчества писателя в сознании литераторов ХХ-ХХI веков.