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Русский космос

В Оренбуржье запущена новая гелиостанция по программе возобновляемой энергетики «Солнечная система»

Апр 3
Москва Центральный федеральный округ
В Оренбуржье запущена новая гелиостанция по программе возобновляемой энергетики «Солнечная система»

В Светлинском районе Оренбургской области начала работать на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) новая солнечная электростанция «Сатурн» с гетероструктурными модулями, возведенная компанией «Т Плюс» в рамках федеральной программы развития возобновляемой энергетики «Солнечная система». Каждая из гелиостанций самого крупного в стране комплекса СЭС получает название одной из планет, вращающихся вокруг Солнца.
На станции мощностью 30 мегаватт установлено около 82 тысяч двусторонних фотоэлектрических модулей мощностью от 315 до 410 ватт. Для компании «Т Плюс» - это первый опыт использования технологии двусторонних солнечных панелей, которые по сравнению с односторонними вырабатывают до 30% больше электроэнергии.

Пуско-наладочные работы начались в марте 2020 года. Объект успешно прошёл все необходимые испытания и аттестации и был квалифицирован в качестве субъекта оптового рынка электроэнергии. По оценке НП «Совет рынка», уровень локализации (процент использования оборудования российского производства) гелиостанции «Сатурн» составляет 88%.

На сегодняшний день в рамках программы «Солнечная система» реализованы проекты на 4 площадках в Оренбургской области общей мощностью 190 МВт, включая «Сатурн».

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ



 
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