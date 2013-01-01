В Оренбургской области завершили первый этап проекта создания производства соды за 3 млрд рублей



В Оренбурге в ТОСЭР «Новотроицк» ООО «Новотроицкий содовый завод» завершило первый этап создания производства кальцинированной соды. Выход на проектную мощность запланирован на 2020 год. Будет создано 250 рабочих мест. Общая стоимость инвестиционного проекта превышает 3 млрд рублей.

В настоящее время на «Новотроицком содовом заводе» запущена в работу печная линия для обжига сырья мощностью 250 тонн в сутки. Она предназначена для производства комовой извести, которая является сырьем для кальцинированной соды. Кроме того, уже закуплено оборудование для других производственных линий и цехов завода.

Предприятие планирует выпускать более 260 тыс. тонн продукции в год. Кроме кальцинированной соды, здесь будут производить строительный гипс и обожженную известь.

Сырье для производства гипса (известняк) на новое производство будут поставлять ООО «Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания» и АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» (сульфат натрия) — для производства соды.

Оренбургская область,Приволжский федеральный округ