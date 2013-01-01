В Оренбургской области реализовали экологический проект на Медногорском медно-серном комбинате



В г. Медногрске Оренбургской области в рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» на Медногорском медно-серном комбинате проведены работы, направленные на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Выполнение всех мероприятий позволит снизить совокупный объем вредных выбросов более чем на 20%.

Среди первых объектов сдан в эксплуатацию новый склад серной кислоты емкостью 12 тыс. тонн. В складском комплексе установлены три резервуара высотой 9 метров и вместимостью по 4 тыс. тонн серной кислоты каждый.

Также на комбинате построены насосная станция и узел налива серной кислоты. В настоящее время серную кислоту можно заливать одновременно в восемь железнодорожных цистерн — до 360 тонн в час.

Новые мощности обеспечивают стабильную работу производства по утилизации металлургических газов и отвечают современным требованиям законодательства.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ