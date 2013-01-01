В Оренбургской области реализовали экологический проект на Медногорском медно-серном комбинате
Фев 10
В г. Медногрске Оренбургской области в рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» на Медногорском медно-серном комбинате проведены работы, направленные на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Выполнение всех мероприятий позволит снизить совокупный объем вредных выбросов более чем на 20%.
Среди первых объектов сдан в эксплуатацию новый склад серной кислоты емкостью 12 тыс. тонн. В складском комплексе установлены три резервуара высотой 9 метров и вместимостью по 4 тыс. тонн серной кислоты каждый.
Также на комбинате построены насосная станция и узел налива серной кислоты. В настоящее время серную кислоту можно заливать одновременно в восемь железнодорожных цистерн — до 360 тонн в час.
Новые мощности обеспечивают стабильную работу производства по утилизации металлургических газов и отвечают современным требованиям законодательства.
Оренбургская область, Приволжский федеральный округ
10 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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