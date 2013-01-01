В Оренбургской области получили рекордный дебит нефти из карбонатных отложений



В Оренбургской области специалисты «Оренбургнефти» ввели в эксплуатацию первые горизонтальные скважины в карбонатных пластах пермских отложений Покровского и Бобровского месторождений. Благодаря выбору оптимального способа разработки недр со сложным геологическим строением запускной дебит нефти составил 100 т/сутки. Это — рекордный показатель для российской нефтяной отрасли при бурении неглубоко залегающих карбонатных пластов.

Степень выработанности разведанных запасов в Оренбургской области составляет около 50%. Чтобы обеспечить стабильную добычу углеводородов в средне- и долгосрочной перспективе, «Оренбургнефть» расширяет ресурсную базу и вовлекает в разработку карбонатные пласты (глубина залегания объектов составляет не более 800 м), применяя современные технологии.

Программа разработки месторождений, в пределах лицензионных участков недр «Оренбургнефти» предусматривает дальнейшее бурение горизонтальных скважин из отложений пермского периода (последний геологический период палеозойской эры). В ближайшие 5 лет это позволит вовлечь в разработку более 6 млн тонн извлекаемых запасов Покровского и Бобровского месторождений.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ