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В Оренбургской области открыли самый крупный в регионе молочный комплекс «ЭкоНивы»

Авг 23
Москва Центральный федеральный округ
В Оренбургской области открыли самый крупный в регионе молочный комплекс «ЭкоНивы»

В селе Курская Васильевка Северного района Оренбургской области состоялось открытие нового высокотехнологичного молочного комплекса ООО «Северная Нива», входящего в холдинг «ЭкоНива». Новая мега-ферма рассчитана на 2800 голов дойного стада. Инвестиции в проект превысили 2,8 млрд рублей. Создается более 100 рабочих мест.
При выходе на полную проектную мощность производительность предприятия составит более 22,7 тысяч тонн молока в год. На 1 августа в комплексе размещены более 3 тысяч голов нетелей и фуражных коров.

Крупнейшая молочная ферма Оренбургской области включает три коровника с системой естественной вентиляции, с беспривязным методом содержания скота (индивидуальные боксы); доильный зал с доильной установкой «карусель» и секцией для холодильного оборудования; малый доильный зал с родильным отделением; помещения для выращивания молодняка на 3 600 голов; вспомогательные технологические сооружения, склады, лагуны.

С начала года это уже девятый крупный животноводческий комплекс, введённый в эксплуатацию агрохолдингом «ЭкоНива». Кроме того, заложен первый камень в строительство ещё одного мегакомплекса — ЖК «Мордово-Добрино» на 3500 голов.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ



 
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