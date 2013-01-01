В Оренбургской области открыли новое месторождение нефти с запасами около 3 млн тонн



В Оренбургской области АО «Оренбургнефть» (дочернее общество НК «Роснефть») по результатам поисково-оценочного бурения, благодаря применению современных технологий, открыло новое нефтяное месторождение в пределах Корниловского лицензионного участка с извлекаемыми запасами около 3 млн тонн нефти.

На скважине получены притоки нефти дебитом 45 кубометров в сутки. Разработка месторождения предполагает строительство основных объектов нефтегазодобычи — измерительной установки, линии электропередачи, более 18 км трубопроводов для транспортировки нефти со скважин Корниловского месторождения до соседнего Горного месторождения. Использование единой инфраструктуры повысит экономическую эффективность проекта и создаст синергию с действующими объектами.

Также на Корниловском участке недр выполнены полевые сейсморазведочные работы методом 3Д в объёме 554 кв. км. В перспективе на месторождении планируется пробурить порядка 20 эксплуатационных скважин.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ