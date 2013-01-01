В Оренбургской области открыли новое месторождение нефти



В Оренбургской области АО «Оренбургнефть», входящее в НК «Роснефть», открыло новое нефтяное месторождение — Корниловское — с извлекаемыми запасами около 3 млн тонн нефти.

Благодаря применению современных технологий предприятие успешно провело поисково-оценочное бурение. На скважине получены притоки нефти объемом 45 куб. метров в сутки. Кроме того, на Корниловском участке выполнены полевые сейсморазведочные работы методом 3D в объёме 554 кв. км. В перспективе на месторождении планируется пробурить порядка 20 эксплуатационных скважин.

Разработка месторождения предполагает строительство основных объектов нефтегазодобычи — измерительной установки, линии электропередачи, более 18 км трубопроводов для транспортировки нефти со скважин Корниловского месторождения до соседнего Горного месторождения. Использование единой инфраструктуры повысит экономическую эффективность проекта и создаст синергию с действующими объектами.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ