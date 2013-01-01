В Оренбургской области начала отпуск энергии новая солнечная электростанция



В селе Григорьевка Соль-Илецкого района Оренбургской области введена в эксплуатацию Григорьевская СЭС мощностью 10 МВт. Новая станция начала отпуск электроэнергии в сеть. Группа компаний «Хевел» - крупнейшая в России интегрированная компания в отрасли солнечной энергетики - вложила в такие объекты на территории Оренбуржья уже более 10 млрд рублей.

Рассчетная годовая выработка электроэнергии Григорьевской СЭС составляет 12,5 млн кВт/ч. Это позволит избежать 6,5 тысяч тонн выбросов в атмосферу углекислого газа и сэкономит 3,7 млн кубометров природного газа в год.

Ранее группа компаний «Хевел» построила и ввела в эксплуатацию Переволоцкую СЭС мощностью 5 МВт, Соль-Илецкую СЭС 25 МВт, Чкаловскую СЭС 30 МВт, а также Плешановскую и Грачевскую СЭС по 10 МВт каждая.

В Оренбургской области (вместе с Григорьевской) действуют 11 солнечных электростанций мощностью от 5 до 60 МВТ. Их суммарная мощность составляет 235 МВт. По использованию солнечной энергии Оренбуржье лидирует в России.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ