В Оренбургской области дала первый ток СЭС, построенная в рамках программы возобновляемой энергетики
Мар 5
В Новосергиевском районе Оренбургской области после успешного завершения всех испытаний солнечная станция «Нептун-2» начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Вторая очередь объекта увеличит мощность на 15 МВт до 45 МВт.
Новый объект расположен на территории в 31 га. На площадке СЭС установлено более 47 тыс. фотоэлектрических модулей.
Станция соответствует всем требованиям для работы на ОРЭМ, в том числе необходимому уровню локализации — проценту использования оборудования российского производства. По оценке Минпромторга РФ, уровень локализации солнечной станции «Нептун-2» составляет 88%.
В рамках программы развития возобновляемой энергетики «Солнечная система» в регионе реализованы проекты на трех площадках общей мощностью 160 МВт. До 2022 г. компания планирует ввести в строй еще 60 МВт «зеленой» генерации — объекты «Сатурн» и «Сатурн-2».
Оренбургская область, Приволжский федеральный округ
5 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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