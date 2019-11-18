В Оренбургской области дала первый ток СЭС, построенная в рамках программы возобновляемой энергетики



В Новосергиевском районе Оренбургской области после успешного завершения всех испытаний солнечная станция «Нептун-2» начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Вторая очередь объекта увеличит мощность на 15 МВт до 45 МВт.

Новый объект расположен на территории в 31 га. На площадке СЭС установлено более 47 тыс. фотоэлектрических модулей.

Станция соответствует всем требованиям для работы на ОРЭМ, в том числе необходимому уровню локализации — проценту использования оборудования российского производства. По оценке Минпромторга РФ, уровень локализации солнечной станции «Нептун-2» составляет 88%.

В рамках программы развития возобновляемой энергетики «Солнечная система» в регионе реализованы проекты на трех площадках общей мощностью 160 МВт. До 2022 г. компания планирует ввести в строй еще 60 МВт «зеленой» генерации — объекты «Сатурн» и «Сатурн-2».

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ