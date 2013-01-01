В Омской области запустили производство фенола и ацетона после реконструкции нефтехимического завода



В Омске состоялось торжественное мероприятие с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, посвященное запуску производства фенола и ацетона на заводе «Омский каучук» после масштабной реконструкции. Техническое перевооружение производства предусматривает увеличение мощности предприятия на треть. Создается 170 рабочих мест. Новые технологии позволяют уменьшить выбросы в атмосферу в 15 раз ниже уровня установленного норматива.

Модернизация нефтехимического производства позволит увеличить выпуск фенола до 90 тыс. тонн в год и ацетона — до 56 тыс. тонн. Ожидается, что за 5 лет предприятие нарастит поставки продукции за рубеж в 25 раз, а также сможет полностью заместить импорт фенола и ацетона.

В рамках реализации проекта приобретено более 300 единиц основного и вспомогательного технологического оборудования — колонн, теплообменных аппаратов, емкостей и насосов. В работах по модернизации производства принимало участие свыше 450 человек, в том числе специалисты 30 подрядных организаций.

Омская область, Сибирский федеральный округ