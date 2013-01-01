В Омской области в модернизацию и развитие производства свинины инвестируют 8 млрд рублей



В селе Калинино Омского района состоялось открытие нового свиноводческого предприятия. Компания «Омский бекон» и Группа «ПРОДО» построили племенной репродуктор. Сумма инвестиций в объект составила 1,9 млрд рублей. На предприятии будут работать около 70 специалистов. Общий объем инвестиций в модернизацию свиноводства в регионе составит более 8 млрд рублей.

Первая партия из 1700 племенных свиноматок чистой породы будет размещена в репродукторе 15 августа. До конца года репродуктор выйдет на полную мощность с последующим разведением новых пород с высокими продуктивными показателями.

Новый племенной репродуктор на 25 тыс. голов свиней единовременного содержания размещен на одной производственной площадке с охраняемой территорией площадью 50 гектаров. Всего построено 10 производственных корпусов для содержания животных. Помещения соединены технологическими галереями между собой и с санитарно-бытовым корпусом. По зоосанитарному статусу комплекс относится к хозяйствам высокого уровня защиты.

Запуск в эксплуатацию племенного репродуктора на 1,7 тыс. свиноматок высокопродуктивных пород - первый этап реализации масштабной программы Группы «ПРОДО» по строительству новых и реконструкции действующих свиноводческих комплексов в Омской области. Инвестиционная ёмкость объектов первого этапа — 3,3 млрд рублей. Следующий этап инвестпроекта стартует в 2020 году, объем инвестиций составит около 1,5 млрд рублей.

Омская область, Сибирский федеральный округ