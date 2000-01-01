В Омской области обсудили государственную поддержку бизнеса



В 2017 году услугами Бизнес-навигатора воспользовались более 3 тысяч предпринимателей Омского региона.

19 декабря 2017 года в Законодательном собрании Омской области состоялось заседание "круглого стола" на тему "Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства".

В нем приняли участие представители Министерства экономики Омской области, представители организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также депутаты Законодательного собрания Омского региона.

В целом предпринимательский сектор региона представлен значительным количеством организаций и занятых у них работников. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы в Омской области зарегистрировано 69 729 субъектов малого и среднего бизнеса. С начала формирования реестра в августе 2017 года количество субъектов по Омской области увеличилось более чем на 4 тысячи единиц или на 6%. Большая часть включенных в реестр (95%) – это микропредприятия, из которых более 12,5 тысяч – вновь созданные (действующие до 1 года).

"Сегодняшнее обсуждение – это дополнительная возможность проинформировать все заинтересованные стороны о произошедших изменениях, скоординировать наши действия и определить перспективные направления нашей работы по поддержке предпринимательства в регионе. В настоящее время происходит перенастройка региональных систем стимулирования бизнеса с акцентом на инфраструктурные элементы, улучшение условий предпринимательского климата" – отметил заместитель Министра экономики региона Денис Кушнер.

В "Программе 6,5" на территории Омской области участвует 15 банков, которые могут выдавать кредиты бизнесу по ставке не выше 10,6 процентов. По "Программе 6,5" организовано сопровождение проектов, по которым поступили заявки. В 2016 году в рамках "Программы 6,5" кредитную поддержку получили 33 предпринимателя нашего региона на сумму более 900 миллионов рублей (895 млн. рублей). В этом году поддержано 16 проектов Омской области на общую сумму 668 млн. рублей.

Также в этом блоке достаточно серьезные задачи стоят в части внедрения Бизнес-навигатора и программ обучения предпринимателей "Азбука бизнеса" и "Школа предпринимательства". Подготовительная работа по этим направлениям нами начата в 2016 году. А в текущем году на базе Центра поддержки предпринимательства организованы выездные мероприятия с обучающими программами Корпорации.

Кроме того, в части Бизнес-навигатора тестовый режим проведен в 2016 году. В 2017 году активно велась работа по наполнению данной информационной системы сведениями обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, мы сформировали предложения о включении в Бизнес-навигатор сведений о свободном государственном и муниципальном имуществе, схемах размещения нестационарных торговых объектов, имеющихся точках подключения к энергоресурсам, и даже инвестиционных предложениях. В целом за 2017 год услугами Бизнес-навигатора воспользовались более 3 тысяч 200 предпринимателей – или больше 4,5% от всего количества МСП региона.

Есть еще одно направление, которое получило развитие совместно с Корпорацией в текущем году. Это развитие центра оказания услуг на базе бизнес-МФЦ в одном здании с Центром развития бизнеса Сбербанка и Агентством развития и инвестиций. С текущего года на в бизнес-МФЦ организовано предоставление 6 услуг Корпорации и услуг 4 ресурсоснабжающих организаций. На сегодняшний день в Бизнес-МФЦ оказывается 49 услуг. За 11 месяцев 2017 года в МФЦ для бизнеса обратилось порядка 16,5 тысяч предпринимателей.