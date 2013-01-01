В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей



Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ «Газпром нефти») приступил к монтажу оборудования блоков очистки новых биологических очистных сооружений «Биосфера», что повысит эффективность очистки воды до 99,9%. Уникальный природоохранный комплекс стал частью федерального проекта «Чистый воздух» и программы масштабной модернизации Омского НПЗ общей стоимостью 300 млрд рублей. Инвестиции в данный проект составили 19 млрд рублей. Строительство очистных сооружений будет завершено в 2021 году.

В настоящее время ведется монтаж на блоках фильтрования, биологической очистки и обеззараживания. Проект «Биосфера» подразумевает несколько этапов очистки, объединенных в многоступенчатую автоматизированную систему.

Промышленные и ливневые стоки будут проходить не только уникальную биологическую очистку (удаление остатков нефтепродуктов при помощи специальных бактерий), но и современную механическую и физико-химическую очистку.

На заключительном этапе чистая вода пройдет сквозь угольные фильтры и будет обеззаражена ультрафиолетом, а затем вернется в производство. Отфильтрованные нефтепродукты пойдут в переработку.

Благодаря запуску новых биологических очистных сооружений предприятие сможет перейти на практически замкнутый цикл водопотребления. При этом снизится нагрузка на очистные сооружения города и уменьшится влияние нефтеперерабатывающего производства на окружающую среду.

Омская область, Сибирский федеральный округ