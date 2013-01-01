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ИЗМИР

В Омской области действует более 1 тыс бесплатных торговых мест для реализации местной продукции

Янв 19
Омская область Сибирский федеральный округ
В Омской области действует более 1 тыс бесплатных торговых мест для реализации местной продукции

Региональное Минэкономики обновило реестр торговых мест для реализации продукции местных товаропроизводителей.
По итогам 2017 года актуализированный реестр включает в себя 3342 торговых места, в том числе 1086 – бесплатных, на 95 торговых площадках, расположенных во всех муниципальных районах Омской области и городе Омске. За период с 1 октября по 31 декабря 2017 года отмечено увеличение числа торговых мест на 82 единицы, из них 37 бесплатных.

В целях информирования местных товаропроизводителей о возможных дополнительных рынках сбыта продукции, а также жителей Омской области – о режиме работы и дислокации указанных торговых объектов Реестр торговых мест направлен в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, администрации муниципальных районов Омской области, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном портале Министерства экономики Омской области в разделе "Потребительский рынок".



 
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