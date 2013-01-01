В Омске в Концертном зале на грандиозный слет соберутся «Люди Дела»
Обучающий проект для бизнесменов и профессионалов пройдет в уникальном формате шоу и займет весь световой день. Главное отличие этой площадки заключается в интеграции театра и обучения бизнесу.
В Омск они прибудут с одноименным обучающим шоу, которое проводится в рамках тура по самым крупным городам России.
На одной площадке в Концертном зале Омской филармонии соберутся люди, которые выбрали для себя непростой путь лидерства в своем деле: бизнесмены, профессионалы в различных областях, деятели образования, науки и искусства, лидеры мнений и блогеры. То есть, все те, кто своим личным трудом и успехами формирует будущее нашей страны.
Лучшие бизнесмены, топ-менеджеры и профессионалы-ремесленники, строящие свою карьеру, компанию или личный бренд, с утра и до позднего вечера прослушают лекции по самым актуальным на сегодня темам в маркетинге, построении команды и трендам в мире бизнеса. При этом лекции с элементами настоящего шоу дополнят театральные сцены, чувственные стихотворения и эмоциональные музыкальные композиции.
Впервые на бизнес-мероприятии будет применяться высокохудожественная постановка сюжетов из жизни предпринимателей, отзывающихся в сердце каждого участника тонким чувствованием деталей и состояний, которые в своей жизни испытывал каждый человек дела. Фактически, можно говорить о появлении нового жанра — современного театрализованного мастер-класса.
Илья Кусакин — бизнес-тренер, создатель и ведущий популярного канала на YouTube «Люди Дела». Он же является Директором по построению в группе компаний Black Star, автором бестселлеров по продажам, но, главное, человеком, умеющим воплощать невероятные цели в реальность. Он умеет продавать и знает, как научить этому любого. Из-под крыла Ильи Кусакина выпорхнули более 10 000 успешных «продажников», а десятки крупнейших компаний заняли лидирующие позиции в своих бизнес-нишах.
Чаще всего в туры приезжают профессиональные тренеры, в этот же раз в Омск прибудет Практик. С собой он привезет свою новую книгу, которая называется «Бизнес как Система». Для участников будет организована автограф- и фотосессия, а для VIP-категорий участников — возможность вместе поужинать и получить личные рекомендации по развитию своего бизнеса, карьеры или личного бренда.
Темы, которые будут раскрыты на шоу:
Тренды 2020 - 2030
- о развитии личного бренда
- о персонификации
- о маркетинге впечатлений
- о визуальном восприятии
Контент-маркетинг, Упаковка, Развитие личного бренда
- о рубрикации в социальных сетях
- о развитии ассоциативного ряда среди аудитории
- об упаковке смыслов
- о видео-упаковке
Продажи и Переговоры
- о покупательских критериях
- самые современные техники продаж
- законы грамотного оффера
- развитие клиентских отношений
- формирование лояльности
Построение Команды, Адаптация, Лидерство
- развитие идеологии
- как выбирать своих людей
- секреты адаптации
- хантинг чемпионов
- харизма лидера
- о холакратии и фасилитации
- командное намерение и прорыв
Официальными представителями данного проекта в Омске являются организаторы прошедшего форума «Бизнес в Омске не по-омски»:
Агентство развития и инвестиций города Омска и Агентство по организации бизнес-мероприятий «Panda».
Все подробности по телефону +7(3812) 345-673, +7-913-960-0646 и на сайте - https://xn--80ahaenqe1m.xn--p1acf/omsk/
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