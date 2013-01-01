В Омске открылась площадка для международного диалога



Сегодня в областном Конгресс-холле состоялось официальное открытие форума «Модель Международных Организаций». В Омске собрались участники из 21 страны мира и 28 городов России для обсуждения глобальных вопросов. В качестве делегатов выступили студенты и школьники, а также представители международных организаций и гости из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Проведена глобальная работа с международными организациями, некоторые из которых готовы принять к себе лучших делегатов на стажировку. Организаторы выразили благодарность за продуктивное сотрудничество тем, кто оказал эффективную поддержку Форуму. Благодарственные письма получили органы исполнительной власти Омской области, а также первые лица нашего региона.

В рамках пленарной части Форума с приветствием и напутственными словами выступили приглашенные политические деятели. «Такие проекты дают важные умения – развитие креативного мышления, способность сотрудничать и работать в команде», - отметил депутат Законодательного Собрания Омской области Игорь Зуга.

Организаторы подготовили насыщенную деловую программу для участников Форума. Так, после официального открытия все приняли участие в “Диалоге на равных” с генеральным консулом США в г. Екатеринбурге Полом М. Картером, который рассказал о своем профессиональном пути и ответил на вопросы из зала.

Консул поделился информацией о том, что в США и других странах работа в России считается интересной и серьезной, какой путь преодолевают в госаппарате те или иные сведения и материалы прежде, чем попасть к вышестоящему руководству, а также как формируются официальные запросы.

Напомним, что Форум продолжит работу до 2 ноября. Участники смогут принять участие в переговорах между делегатами, посетить заседания по организациям и выставки омских предприятий для зарубежных инвесторов. Также гостей Форума ждет насыщенная культурная программа: кубок мира по волейболу, экскурсии по городу для иностранных и иногородних участников, традиционный бал, церемония награждения и интеллектуальные турниры.

С полной программой Форума можно ознакомиться на сайте.