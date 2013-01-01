В Омске назовут лучшего IT-учителя года



7 и 8 февраля в областном Конгресс-холле состоится международная конференция «ИТ в образовании». Главной темой конференции станет направление «Цифровая трансформация образования».

Напомним, что Конференция проходит в рамках IV международного ИТ-форума. Организаторами «ИТ в образовании» выступают «Центр дополнительного образования «Снейл» и Министерство образования Омской области.

«ИТ в образовании» - это крупнейшая конференция по проблеме цифрового развития образования за Уралом. На сегодня в конференции зарегистрировались более 1000 участников, из них 110 спикеров, более трети представляют другие регионы страны и ближнее зарубежье.

Работа на конференции пройдет на 9 треках. Это основные направления, посвященные всем уровням образования: дошкольное, начальное, среднее, высшее и дополнительное. Образовательные треки: «Цифровое дошкольное образование», «Школа будущего», «Современное дополнительное образование», «Цифровая библиотека», «Инклюзивное и специальное образование», «Будущее высшей школы», «Цифровой колледж», «Робототехника в образовании», «Руководители образовательной индустрии».

«Благодаря конференции у омских преподавателей появится возможность ознакомиться со всей палитрой лучших практик в цифровом образовании страны, продемонстрировать свои наработки. Цель конференции - показать, как тесно цифровизация связана с индивидуальным образовательным маршрутом каждого ученика, с развитием одаренности, с доступностью образования, с выбором профессионального пути», - поделилась директор Центра дополнительного «Снейл» Юлия Нацкевич.

Так, 8 февраля в рамках конференции пройдет церемония награждения победителей международной конкурса «ИТ-учитель года - 2019».

В этом году на конкурс было подано 134 заявки педагогов из Архангельской области, Томска, Тюмени, Иркутска, Новосибирска, Перми, Павловска, Воронежа, Курска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Белгородской области и Республики Удмуртия. Из них 52 работы вышли в полуфинал.

С программой Конференции можно ознакомиться на сайте Агентства.