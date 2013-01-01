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В Новосибирской области запустили птицефабрику по производству мяса утки за 4,2 млрд рублей

Дек 17
Москва Центральный федеральный округ
В Новосибирской области запустили птицефабрику по производству мяса утки за 4,2 млрд рублей

Под Новосибирском птицефабрика «Улыбино» вышла на этап технического запуска производства мяса утки. На реализацию проекта было направлено 4,2 млрд рублей. Ожидается, что в 2020 году фабрика выпустит 3 тыс. тонн утиного мяса, в 2021 году — 10 тыс. тонн. К 2024 году планируется выход на полную мощность — 18 тыс. тонн мяса.
В настоящее время на предприятии идет процесс пусконаладки оборудования и отработки технологии. Заполнено шесть корпусов для откорма уток, запущены инкубатор, убойный цех.

В 2020 году компания планирует увеличить количество корпусов для откорма. В перспективе – ввод дополнительных новых мощностей по глубокой переработке мяса и производству полуфабрикатов.

Птицефабрика «Улыбино» расположена на площадке около 400 га. Проект включает в себя 55 корпусов откорма утки, пять корпусов ремонтного молодняка, инкубатор, 12 корпусов родительского стада, цех по переработке, вспомогательные и инфраструктурные объекты — суммарная площадь строительства составляет 200 тыс. кв. метров. Родительское стадо закуплено во Франции.

Реализация продукции в торговых сетях Новосибирска и соседних регионов начнется в 2020 году. В дальнейшем поставками планируется охватить всю Россию.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ



 
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