В Новосибирской области успешно завершили испытания вакцины от лихорадки Эбола
Разработанная в наукограде Кольцово в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" вакцина прошла госрегистрацию и полностью готова к применению
Его разработка началась после очередной эпидемии 2014-15 годов, центром которой стала Гвинея, откуда вирус перешел на территорию Либерии, Сьерра-Леоне, Нигерии, Сенегала, Мали. Случаи заболевания также были выявлены в США и Испании. В общей сложности вирус привел к смерти 11 тысяч человек.
С эпидемией удалось справиться, в том числе благодаря усилиям российских медиков и ученых. Но до сих пор в мире не существовало эффективного универсального средства против лихорадки Эбола. Работы над созданием вакцины ведутся сразу в нескольких ведущих мировых центрах, но первыми успеха достигли новосибирские ученые.
По словам главы наукограда Кольцово Николая Красникова на "Векторе" изготовлена первая партия вакцины, а при необходимости производство может быть расширено на других мощностях.
ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других.
Ранее центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, являлся закрытым институтом и вел разработки средств защиты от бактериологического и биологического оружия.
Сегодня "Вектор" является единственной за Уралом организацией, которая имеет сертификат GMP (надлежащая производственная практика) для производства вакцин.
Новосибирская область, Сибирский федеральный округ
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