Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ЯНВ, 15:07 МСК
USD (ЦБ)    66,9167
EUR (ЦБ)    77,1282

11 ЯНВ, 15:07 МСК
USD (ЦБ)    66,9167
EUR (ЦБ)    77,1282

В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины

Янв 11
Москва Центральный федеральный округ
В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины

Проект этого инновационного центра, который должен ускорить переход фундаментальных исследований в практическую медицину, вошел в программу развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».
Предполагается, что в результате создания центра будет организовано новое наукоемкое производство персонифицированных клеточных продуктов, обеспечено оказание высокотехнологичных медицинских услуг в лечении онкологических, аутоиммунных и аллергических заболеваний.

Губернатор Новосибирская область Андрей Травников, который побывал с рабочей поездкой НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, заявил, что региональные власти поддержат этот проект новой персональной медицины на основе клеточных технологий, будут способствовать привлечению ресурсов, необходимых для реализации проекта и развития разработавшего его института.

Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии» создан в 1981 г. Сегодня НИИФКИ является одним из ведущих академических институтов в области клинической и экспериментальной иммунологии. Основные результаты фундаментальных исследований института связаны с раскрытием новых механизмов функционирования и регуляции стволовых и иммунокомпетентных клеток, а также с характеристикой иммунных нарушений при основных заболеваниях человека. Итогом прикладных исследований является разработка и внедрение новых методов клеточной иммунотерапии онкологических, аутоиммунных, аллергических и инфекционных заболеваний.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
11 Янв:
11 Янв:
11 Янв:
Центральный федеральный округ:
10 Янв:
10 Янв:
10 Янв:
РОССИЯ:
10 Янв:
10 Янв:
10 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара
Экономика

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Узнай, страна

В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей

В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей

В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины

В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины

В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов

В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов

В Курганской области заработало новое овощехранилище и плотина на реке Отнога

В Курганской области заработало новое овощехранилище и плотина на реке Отнога

Новости СМИ

Новости дня

15:06 Все карты "Тройка" в виде наклеек раскуплены пассажирами Все карты "Тройка" в виде наклеек раскуплены пассажирами
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:18 ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права
14:00 Зачем в России стали продавать упаковки с девятью яйцами Зачем в России стали продавать упаковки с девятью яйцами
13:30 В России можно будет сбивать гражданские самолеты В России можно будет сбивать гражданские самолеты
13:00 Сергей Лавров 14 января проведет встречу с главой МИД Японии Сергей Лавров 14 января проведет встречу с главой МИД Японии
12:22 Петр Порошенко считает, что Украина смогла выйти из «зоны риска» Петр Порошенко считает, что Украина смогла выйти из «зоны риска»
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:56 Дональд Трамп нашел деньги на стену с Мексикой Дональд Трамп нашел деньги на стену с Мексикой

Узнай, страна!

14:18 В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
13:57 В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины
10:59 В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов
10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»
10 ЯНВ, 14:21 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter