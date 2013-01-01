В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины



Проект этого инновационного центра, который должен ускорить переход фундаментальных исследований в практическую медицину, вошел в программу развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

Предполагается, что в результате создания центра будет организовано новое наукоемкое производство персонифицированных клеточных продуктов, обеспечено оказание высокотехнологичных медицинских услуг в лечении онкологических, аутоиммунных и аллергических заболеваний.

Губернатор Новосибирская область Андрей Травников, который побывал с рабочей поездкой НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, заявил, что региональные власти поддержат этот проект новой персональной медицины на основе клеточных технологий, будут способствовать привлечению ресурсов, необходимых для реализации проекта и развития разработавшего его института.

Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии» создан в 1981 г. Сегодня НИИФКИ является одним из ведущих академических институтов в области клинической и экспериментальной иммунологии. Основные результаты фундаментальных исследований института связаны с раскрытием новых механизмов функционирования и регуляции стволовых и иммунокомпетентных клеток, а также с характеристикой иммунных нарушений при основных заболеваниях человека. Итогом прикладных исследований является разработка и внедрение новых методов клеточной иммунотерапии онкологических, аутоиммунных, аллергических и инфекционных заболеваний.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ